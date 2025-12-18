Rusko sa pripravuje na ďalší rok vojny, vystríhal Zelenskyj

Reagoval tak na slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý predtým uviedol, že Moskva určite dosiahne svoje ciele.
Netherlands Ukraine Zelenskyy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj v stredajšom večernom prejave vyhlásil, že Rusko plánuje urobiť z roku 2026 „rok vojny“ proti Ukrajine. Reagoval tak na slová ruského prezidentaVladimira Putina, ktorý predtým uviedol, že Moskva určite dosiahne svoje ciele.

„Dnes sme počuli ďalší signál z Moskvy, že sa pripravujú urobiť z budúceho roka rok vojny,“ povedal Zelenskyj.

Putin preferuje diplomaciu

Putin v stredu na stretnutí s predstaviteľmi ministerstva obrany v Moskve zopakoval, že „ciele špeciálnej vojenskej operácie budú určite splnené“, pričom použil oficiálny výraz Kremľa pre takmer štyri roky trvajúcu vojnu.

Putin zdôraznil, že preferuje diplomatické riešenie, ale ak „Ukrajina a jej zahraniční patróni odmietnu vecné rokovania“, Rusko získa sporné územia vojenskými prostriedkami. Ide o oblasti, o ktorých Moskva tvrdí, že sú pod jej kontrolou, vrátane Donbasu a Krymu.

Moskva čaká na revidovaný plán

Vyjadrenia prichádzajú po tom, ako Ukrajina v pondelok oznámila pokrok v rokovaniach o budúcich bezpečnostných zárukách s vyslancami amerického prezidentaDonalda Trumpa v Berlíne. Podľa Zelenského však pretrvávajú rozdiely v otázke územných ústupkov. Pôvodný návrh Washingtonu, kritizovaný ako príliš ústretový voči Moskve, počítal s tým, že Kyjev sa vzdá časti Doneckej oblasti a USA de facto uznajú Doneck, Krym a Luhansk ako ruské.

Obsah revidovaného plánu zatiaľ nie je známy. Kremeľ v stredu uviedol, že čaká na informácie od USA o výsledkoch berlínskych rokovaní. „Očakávame, že naši americkí partneri nás budú informovať, keď budú pripravení,“ povedal hovorca Dmitrij Peskov.

