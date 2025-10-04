Ruský útok na železničnú stanicu v Sumskej oblasti zranil najmenej 30 civilistov

„Nie je možné, aby Rusi nevedeli, že útočia na civilné obyvateľstvo,“ konštatoval Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Najmenej 30 ukrajinských civilistov utrpelo zranenia, keď ruský dron v sobotu zaútočil na železničnú stanicu v meste Šostka v Sumskej oblasti. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý útok označil za „barbarský.“

„Zatiaľ vieme o najmenej 30 zranených,“ povedal Zelenskyj, pričom medzi zranenými sú cestujúci a zamestnanci železnice. Ukrajinský prezident zverejnil video, na ktorom vidno zničené vagóny pohltené plameňmi.

„Nie je možné, aby Rusi nevedeli, že útočia na civilné obyvateľstvo,“ konštatoval Zelenskyj

Útok ruskej armády v noci na sobotu odstavil dodávky elektriny približne pre 50-tisíc domácností Černihivskej oblasti.

