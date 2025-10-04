Ukrajina vrátila 22 detí z území okupovaných Ruskom

Iniciatíva prezidenta Ukrajiny Bring Kids Back UA vrátila 22 detí z území okupovaných Ruskom. Uviedol to šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
Podľa ukrajinskej vládnej databázy Deti vojny sa od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine podarilo identifikovať najmenej 19 546 ukrajinských detí unesených Ruskom.
Medzi deťmi, ktoré sa vrátili na Ukrajinu, je aj 10-ročný Damir, ktorému hrozili mu, že ho pošlú na Krym s falošnou psychiatrickou diagnózou. Matka chlapca utrpela pri ostreľovaní ich domu zranenia.
Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajatcov
Štrnásťročnú Oliviu v ruskej škole ponižovali pre jej ukrajinský pôvod. Matku dievčatka prinútili prijať ruské doklady, keď sa narodil mladší brat Olivie Matvij. Rodina sa neskôr rozhodla utiecť.
Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci 2023 zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina a komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú za nelegálne deportácie tisícok detí z Ukrajiny.