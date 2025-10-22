Ruský útok na Kyjev zabil najmenej troch civilistov, ďalších päť ľudí utrpelo zranenia

Ruské útoky spôsobil škody aj v iných častiach Ukrajiny. V meste Záporožie 15 ľudí utrpelo zranenia, uviedol gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko. Foto: SITA/AP
Najmenej traja ukrajinskí civilisti prišli o život a ďalších päť utrpelo zranenia pri útoku, ktorý ruská armáda podnikla v stredu skoro ráno proti Kyjevu. Rusko v noci na stredu uskutočnilo aj „masívny“ útok zameraný na energetickú infraštruktúru krajiny, napísala na Facebooku ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková. Podľa starostu ukrajinského hlavného mesta Vitalija Klička poškodili ruské drony obytné budovy.

Ruské útoky spôsobil škody aj v iných častiach Ukrajiny. V meste Záporožie 15 ľudí utrpelo zranenia, uviedol gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Podľa Fedorov útok poškodil bytový dom. Útok na mesto Izmajil v Odeskej oblasti spôsobil výpadky elektrickej energie v meste. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

