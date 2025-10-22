Trump: Nechcem „zbytočné“ stretnutie s Putinom

„Na fronte sa deje veľa vecí. V priebehu nasledujúcich dvoch dní vás budeme informovať o tom, čo podnikneme,“ povedal americký líder.
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump oznámil, že odložil plány na samit o Ukrajine s ruským vodcom Vladimirom Putinom v Budapešti, pretože nechce, aby stretnutie bolo „zbytočné“.

Trump zmenil svoj postoj len pár dní po tom, ako ohlásil, že sa do dvoch týždňov stretne s Putinom v maďarskej metropole po „produktívnom“ telefonáte so šéfom Kremľa o ukončení vojny na Ukrajine.

Podľa vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa, ktorý hovoril pre agentúru AFP, americký líder počas „napätých“ piatkových rokovaní vo Washingtone tlačil na ukrajinského prezidenta, aby sa vzdal celého regiónu Donbas výmenou za mier.

V utorok však predstaviteľ Bieleho domu uviedol, že napriek ohlásenému samitu v Budapešti „momentálne nie sú žiadne plány na stretnutie prezidenta Trumpa s prezidentom Putinom v najbližšom období“.

Na otázku novinára agentúry AFP, prečo zmenil svoj názor, Trump odpovedal: „Na fronte sa deje veľa vecí. V priebehu nasledujúcich dvoch dní vás budeme informovať o tom, čo podnikneme.“

