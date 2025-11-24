Ruský útok na Charkov zabil štyroch civilistov

Štyria ukrajinskí civilisti zomreli a ďalších 17 utrpelo zranenia, keď ruské drony v nedeľu zaútočili na Charkov.
„Situácia je skutočne hrozná. Napriek rokovaniam ruské jednotky útočia na civilné objekty, infraštruktúru a obytné budovy, pričom zomierajú civilisti. Je to hrôza,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram primátor mesta Ihor Terechov.
Podľa záchranných služieb útok dronov na dve charkovské štvrte vyvolal požiare a zničil niekoľko budov. „Horeli tri obytné budovy a infraštruktúrne zariadenie,“ uviedli záchranári.
Útok sa stal v čase, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli v Ženeve, aby rokovali o návrhu na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a šéf ukrajinskej delegácie Andrij Jermak uviedli, že nedeľné rokovania v Ženeve priniesli pokrok.
USA a Ukrajina hlásia pokrok, Rubio označil rokovania o ukončení ruskej invázie za „veľmi prínosné“
Prezident Spojených štátov Donald Trump dal Ukrajine čas do 27. novembra, aby schválila jeho kontroverzný plán na ukončenie konfliktu. Kyjev však žiada zmeny v návrhu, ktorý zahŕňa viacero tvrdých požiadaviek Moskvy. Dvadsaťosembodový plán od Ukrajiny vyžaduje, aby sa vzdala časti svojho územia, zredukovala svoju armádu a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO.