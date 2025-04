Ruský raketový útok na Kryvyj Rih zabil 14 civilistov, vrátane šiestich detí - FOTO

Najmenej 14 ukrajinských civilistov vrátane šiestich detí prišlo o život a viac ako 50 ďalších ľudí utrpelo zranenia pri piatkovom ruskom útoku balistickou raketou na mesto Kryvyi Rih. Uviedol to gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak a dodal, že v blízkosti miesta útoku sa nachádzalo detské ihrisko. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Podľa šéfa vojenskej administratívy mesta Oleksandra Vikula strela zasiahla obytnú štvrť a spôsobila rozsiahle škody a požiare.

„Ruské útoky sú každý deň. Každý deň zomierajú ľudia. Existuje len jeden dôvod, prečo sa to stále deje – Rusko nechce prímerie, a my to vidíme. Vidí to celý svet,“ povedal v reakcii na ruský útok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.