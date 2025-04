V otázke mieru na Ukrajine sa Trump nechystá spadnúť do ruskej do pasce nekonečných vyjednávaní, vyhlásil Rubio

Prezident Spojených štátov Donald Trump sa „nechystá spadnúť do pasce nekonečných vyjednávaní“ s Ruskom o Ukrajine. Povedal to v piatok americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dodal, že čoskoro sa ukáže, či to Moskva myslí s mierom vážne.

Rubio ocenil postoj Kyjeva a vyhlásil, že Ukrajina „prejavila ochotu“ k úplnému prímeriu a vytvoreniu priestoru na ďalšie rokovania.

„Rusi a Putin sa budú musieť rozhodnúť, či to s mierom myslia vážne alebo nie. Ak ide o taktiku odkladania, prezident o to nemá záujem,“ povedal šéf americkej diplomacie.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac odmietol americko-ukrajinský návrh na úplné a bezpodmienečné prímerie. Okrem toho podmienil americký návrh na prímerie v Čiernom mori čiastočným zrušením sankcií zo strany Západu.