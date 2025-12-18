Ruský boxer sa zahral na Tysona. Súpera uhryzol do ucha, rozhodca si to nevšimol a nakoniec aj vyhral - VIDEO

Mnoho fanúšikov volá po Šumkovovej diskvalifikácii.
Počas finálového zápasu majstrovstiev sveta pod hlavičkou Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) v ľahkej váhe v Dubaji došlo k nešportovému správaniu.

Hoci sa z výhry tešil Rus Vševolod Šumkov, viac sa hovorilo o jeho pokuse napodobniť Mikea Tysona, ktorý v legendárnom súboji odhryzol časť ucha Evanderovi Holyfieldovi.

Rozhodca si tohto prehrešku vôbec nevšimol, no mnoho fanúšikov volá po Šumkovovej diskvalifikácii. IBA sa zatiaľ k tomu nevyjadrila.

Obhajoval sa

Uzbecký boxer Abdumalik Chalokov mal duel rozohraný vo svoj prospech, po dvoch kolách pravdepodobne viedol na body.

V tom treťom prišlo k spomenutému incidentu. Šumkov otvoril ústa, pozeral sa na svoj „cieľ“ a do ucha súpera zahryzol. Arbiter na to nereagoval, hoci sa Chalokov sťažoval.

„Držal ma a ja som ho trochu uhryzol do ucha. Vlastne to ani nebolo poriadne uhryznutie. Nijako to neovplyvnilo výsledok zápasu,“ obhajoval sa Rus po dueli.

Uzbek tesne prehral na body, zatiaľ čo majstrom sveta sa stal jeho protivník. Po zápase zdieľal poškodený na sociálnej sieti fotografiu svojho začervenaného ucha.

„Šumkov si zaslúžil diskvalifikáciu,“ napísal jeden z fanúšikov v komentároch. „Prvotriedny Mike Tyson,“ pridal sa ďalší.

Pogratuloval mu Putin

Rus, ktorý má počas kariéry na konte 81 víťazstiev a 11 prehier, sa po turnaji dočkal aj gratulácie od ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ten pogratuloval všetkým úspešným ruským reprezentantom.

„S potešením vám blahoželám k zisku zlatých medailí na majstrovstvách sveta Medzinárodnej boxerskej asociácie. Silný a neochvejný charakter, zručnosti a vynikajúci tréning sa stali hlavnými zložkami vášho úspechu,“ stojí v oficiálnom vyjadrení.

Ruský tím nakoniec ovládol medailové poradie, keď v Dubaji získal sedem zlatých, päť strieborných a jednu bronzovú medailu.

