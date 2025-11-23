Golovkin bude lídrom organizácie World Boxing, ktorá spolupracuje s MOV

Niekdajší kazašský boxer Gennadij Golovkin zostáva jediným kandidátom na post prezidenta organizácie World Boxing, ktorá bude organizovať box na olympijských hrách 2028 v americkom Los Angeles.
Dvojnásobný majster sveta v strednej váhe a strieborný medailista z OH 2004 v Aténach sa stane prezidentom strešnej organizácie necelý mesiac po tom, čo bývalý kandidát na najlepšieho boxera sveta Manny Pacquiao získal post viceprezidenta konkurenčnej Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA).
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) prerušil spoluprácu s IBA a jej ruským prezidentom Umarom Kremľovom pred OH v Tokiu 2021 pre opakované varovania týkajúce sa finančnej správy a etiky.
MOV organizoval box na OH v Tokiu aj Paríži, zatiaľ čo World Boxing, založená v roku 2023, prevezme organizáciu tohto športového odvetvia na OH v Los Angeles.
Golovkin pri oznámení kandidatúry zdôraznil svoj zámer zabezpečiť budúcnosť boxu na olympiáde a získať „plné uznanie od Medzinárodného olympijského výboru“. Súčasný prezident Boris van der Vorst z Holandska sa rozhodol nekandidovať na ďalšie obdobie.