Bojovník MMA sa šiel okúpať, no už sa nevrátil. Veteránovo telo našli potápači

Dlhoročný veterán MMA Geronimo dos Santos zmizol po tom, čo sa išiel okúpať do rieky Negro v Amazónii. Jeho telo našli v pondelok (15.12.) ráno potápači z hasičského zboru Amazonas.
Pátrací tím našiel „Mondragona“ uväzneného pod skalami na dne jednej z najväčších riek sveta, podľa správ miestnych médií.
Dos Santos naposledy súťažil v bojových športoch v apríli. Spôsobil veľké prekvapenie, keď v prvom kole knokautoval veterána UFC Alekseja Olejnika.
Ťažká váha z Brazílie mala potom v júni nastúpiť proti Andrejovi Arlovskému, ale nakoniec sa zo zápasu stiahla. V MMA bojoval 45-ročný dos Santos 72-krát a zaznamenal 45 víťazstiev.
Už v roku 2012 podpísal zmluvu s UFC, aby sa zúčastnil turnaja s poradovým číslom 153, kde mal v Riu de Janeiro bojovať s Gabrielom Gonzagom, ale po pozitívnom teste na hepatitídu B bol nútený odstúpiť.