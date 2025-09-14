Bývalého majstra sveta v boxe našli mŕtveho v dome. Otvorene hovoril o psychických problémoch

Bývalý majster sveta v boxe Ricky Hatton zomrel vo veku 46 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.
Našli ho mŕtveho vo svojom dome v meste Hyde v severozápadnom Anglicku. Polícia Manchestru uviedla, že smrť nepovažuje za podozrivú.
Hovorca polície uviedol: „Policajtov niekto z verejnosti zavolal na Bowlacre Road v Hyde, kde našli telo 46-ročného muža. V súčasnosti sa nepredpokladajú žiadne podozrivé okolnosti.“
Hatton získal svetové tituly v ľahkej a welterovej váhe a jeho agresívny štýl z neho urobil jedného z najpopulárnejších britských boxerov svojej generácie.
Postupoval amatérskym aj domácim rebríčkom, až kým neskôr zdieľal ring s boxermi svetovej triedy ako Floyd Mayweather či Manny Pacquiao.
Hatton otvorene hovoril o problémoch s duševným zdravím, ktoré mal po odchode zo športu.
V júli oznámil, že sa v decembri v Dubaji vráti k boxu v profesionálnom zápase proti Eisahovi Al Dahovi.
Bývalý britský majster sveta v ťažkej váhe Tyson Fury mu vzdal hold. „Navždy bude len jeden Ricky Hatton. Nemôžem uveriť, že bol taký mladý.“
Ďalší bývalý majster sveta Brit Amir Khan opísal Hattona ako „mentora, bojovníka a jedného z najväčších britských boxerov“.
„Duševné zdravie nie je slabosť. Je to súčasť ľudskej bytosti. A musíme o ňom hovoriť. Musíme sa navzájom podporovať. Musíme sa o seba opierať. Ricky, ďakujem ti za všetko. Za tvoje zápasy, tvoje chvíle slávy, tvoju odhodlanosť. Ďakujeme, že si nás tlačil dopredu a ukazoval nám, čo je možné,“ doplnil Khan.