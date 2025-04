Rusko vraj súhlasilo s dohodou o ukončení vojny na Ukrajine, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že si myslí, že Rusko súhlasilo s dohodou o ukončení vojny na Ukrajine. Zároveň poznamenal, že na ťahu je teraz ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Myslím si, že máme dohodu s Ruskom. Musíme sa dohodnúť so Zelenským,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. „Myslel som si, že dohodnúť sa so Zelenským by mohlo byť jednoduchšie. Doteraz to bolo náročnejšie.“

Trenice medzi Trumpom a Zelenským

V príspevku na platforme Truth Social skritizoval Zelenského za to, že odmieta „darovať“ Rusku ukrajinský polostrov Krym. „Sú to provokatívne vyhlásenia, ako napríklad Zelenského, čo sťažuje urovnanie tejto vojny,“ uviedol Trump.

Podľa denníka The Washington Post Spojené štáty navrhli uznanie Krymu, ktorý Moskva anektovala v roku 2014, za ruské územie. Tento návrh nahneval Zelenského. „Niet o čom hovoriť. Je to proti našej ústave. Toto je naše územie,“ povedal Zelenskyj tento týždeň novinárom. Trump v stredu reagoval vyhlásením, že Zelenského postoj „neprinesie nič, len predĺži“ vojnu.