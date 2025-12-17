Veliteľ ukrajinskej armády: Vojna môže trvať aj ďalších desať rokov

Ukrajina sa podľa dôstojníka ukrajinský ozbrojených síl musí pripraviť na to, že vojna s Ruskom môže trvať ešte niekoľko rokov. Jej ukončenie je v tejto chvíli nejasné a účinná obrana krajiny si vyžaduje totálnu mobilizáciu obyvateľstva aj pravidelnú rotáciu jednotiek nasadených na fronte.
V rozhovore pre web Espreso TV to povedal kapitán ukrajinských ozbrojených síl, veliteľ roty protitankových systémov 159. motostreleckej brigády Viačeslav Kurbanov, známy pod prezývkou „Spinoza“.
Ukrajina nemá pod kontrolou, kedy sa vojna skončí
Podľa neho má Ukrajina dlhodobo problém s mobilizáciou, za čo nesie zodpovednosť aj komunikácia štátu smerom k verejnosti. „Neustále si kladieme otázku, prečo máme také problémy s mobilizáciou, ktorá sa nazýva ‚biznisizácia‘ a ktorá je zlyhaním. Pretože naša vláda od začiatku vojny neustále hovorí o tom, že to všetko rýchlo skončí. To znamená, že neexistuje správna štátna stratégia vedenia nepriateľských akcií, a preto – neexistuje zodpovedajúca totálna mobilizácia krajiny,“ uviedol Kurbanov.
Rekordný prepad pomoci Ukrajine: Európa nedokáže nahradiť Ameriku
Kapitán zároveň zdôraznil, že Ukrajina nemá pod kontrolou, kedy sa vojna skončí. Hoci je podľa neho možné spôsobiť Rusku rozhodujúcu porážku, vzhľadom na jeho zdroje a rozsah ide o mimoriadne náročnú úlohu. Upozornil tiež na to, že ciele Moskvy sú podľa jeho slov oveľa širšie než len okupované územia na východe či Krym.
„Ak plánujeme zastaviť takého mocného nepriateľa, musíme sa pripraviť na niekoľkoročnú vojnu. Koľko rokov ešte potrvá? Nikto nevie. Ale mohlo by to byť ďalších 5 – 10 rokov a nebol by som prekvapený, keby sa presne toto stalo,“ povedal.
Armády by sa podľa neho mali striedať
Za kľúčový problém považuje aj vyčerpanie vojakov, ktorí sú na fronte prakticky bez prestávky od začiatku invázie. Podľa Kurbanova je nevyhnutné zabezpečiť systematickú výmenu jednotiek.
Vojenský analytik: Rusi narazili na strop, Ukrajinu neporazia a zima to len potvrdí
„Aby sme mohli efektívne odradiť nepriateľa, musíme na fronte rotovať – obmieňať jednotky, ktoré bojujú už štyri roky. Ľudia sú vyčerpaní fyzicky aj psychicky. Treba ich nahradiť a na to musíme vytvoriť niekoľko armád, ktoré sa budú na fronte striedať,“ zakončil veliteľ.