Rusko sa možno zdráha presunúť sily z iných frontov do Kurskej oblasti, aby sa nenarušili ich útočné operácie na východe Ukrajiny

Ruské vojenské velenie sa momentálne možno bráni presunu síl z iných operačných frontov, aby prekvapivá ukrajinská operácia v ruskej Kurskej oblasti nenarušila ich útočné operácie na východe Ukrajiny. Ako informuje portál Ukrajinská pravda, konštatujú to analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

V ich najnovšej správe o vojne na Ukrajine uvádzajú, že Rusko sa pri riešení situácie v Kurskej oblasti zjavne spolieha na „existujúce jednotky rozmiestnené v oblasti medzinárodnej hranice a na ľahko dostupné sily v tyle, z ktorých väčšinu tvoria jednotky obsadené brancami a neregulárnymi jednotkami“. Tieto jednotky by podľa ISW pravdepodobne reagovali ako prvé, aj keby sa ruské vojenské velenie rozhodlo presunúť ďalšie, skúsenejšie jednotky z iných častí operačného priestoru.

Ruské velenie podľa ISW tiež môže presúvať skúsenejšie a lepšie vybavené frontové jednotky z východnej a južnej Ukrajiny do Kurskej oblasti. Kým tam však dorazia, bude to istý čas trvať. Väčší ruský presun z frontových oblastí bude pravdepodobne pomalší, pričom bojovo efektívnejšie frontové jednotky by mohli začať prichádzať do Kurskej oblasti v najbližších dňoch, uvádza inštitút.