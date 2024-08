Útoky okupantov v ruskej Kurskej oblasti naďalej pokračujú. Začnite sa učiť ukrajinskú hymnu, odkazujú vojaci

V ruskom meste Sudža v Kurskej oblasti po ukrajinských útokoch údajne nie sú väčšie škody a silno poškodená bola akurát budova prokuratúry. Nad mestom tiež údajne veje ukrajinská vlajka. Tvrdí to Kanal13 na platforme YouTube.

Miestny obyvateľ priznal, že v meste je veľa vojenského personálu a techniky. Ukrajinskí obrancovia tiež odporučili, aby sa všetci obyvatelia Kurskej oblasti začali pripravovať na referendum už teraz a aktívne sa učili ukrajinskú hymnu.

Prekvapivý vpád Ukrajiny aj naďalej pokračuje

Obyvateľ Sudže priznal, že ho už nezaujíma, pod akou vlajkou žije, pokiaľ nie je vojna. Na konci videa pripustil, že ak Putin nedokáže ochrániť občanov svojej krajiny, tak ich možno ochránia ukrajinské ozbrojené sily.

Prekvapivý vpád Ukrajiny do ruskej Kurskej oblasti pokračuje už štvrtý deň. Správa od jedného ruského vojenského blogera naznačila, že ukrajinské sily postupovali na sever, možno až 15 kilometrov od hraníc, pozdĺž diaľnice severne od pohraničnej dediny Sverdlikovo a blízko hlavného uzla prepravy zemného plynu. To sa však nedá nezávisle overiť.

Hlavný funkčný plynovod

Hlavný funkčný plynovod do Európy vedie v blízkosti Sudže, kde tamojšia meracia stanica monitoruje dodávky Ruska do krajín ako Maďarsko, Slovensko či Rakúsko. Ukrajina povolila, aby plyn naďalej prúdil cez plynovod, a to v rámci zmluvy, ktorej platnosť vyprší na konci roka 2024.

Ďalšie online špekulácie naznačovali, že cieľom ukrajinského vpádu by mohla byť Kurská jadrová elektráreň. Toto zariadenie sa však nachádza až približne 50 kilometrov od hraníc.