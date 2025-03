Rusko predstavuje hrozbu pre celú Európsku úniu, varuje predseda Európskej rady

Rusko predstavuje hrozbu pre všetky európske národy, bez ohľadu na to, ako ďaleko ležia od Moskvy. Pred štvrtkovým samitom lídrov to v rozhovore pre agentúru AFP povedal predseda Európskej rady António Costa. „Prirodzene, susedia Ruska sú najviac znepokojení Ruskom, to je samozrejmé,“ povedal Costa v rozhovore a dodal: „Ale čo je podstatné, je to, aby všetci pochopili, že je to kolektívna hrozba.“

V Bruseli budú rokovaniam lídrov opäť dominovať otázky, ako podporiť Ukrajinu a posilniť obranu Európy. V súvislosti s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý pokračuje v rokovaniach s Vladimirom Putinom o prímerí na Ukrajine, Costa vyjadril presvedčenie, že Európa bude mať úlohu v akýchkoľvek diskusiách o budúcnosti krajiny. „Pod vedením Francúzska a Spojeného kráľovstva sa plánujeme zúčastniť na prípadných bezpečnostných opatreniach na udržanie mieru,“ podotkol Costa.

Vzťah s USA má hlboké korene

Tiež zdôraznil, že hrozba, ktorej čelíme, sa týka nás všetkých, a preto sme všetci jednotní v podpore Ukrajiny. „Pretože obrana Ukrajiny je prednou líniou našej vlastnej obrany,“ dodal. Na otázku o nákupe amerických stíhačiek F-35 Costa uviedol, že Európska rada nerozhoduje o tom, čo sa kupuje alebo nie. „Vytvára podmienky pre členské štáty, aby mohli nakupovať,“ vysvetlil.

Costa tiež vyjadril presvedčenie, že vzťah medzi Európou a Spojenými štátmi má hlboké korene a pretrvá. „Americký geopolitický obrat nezačal s Trumpom a neskončí s Trumpom. Takže Európa musí robiť to, čo potrebuje, nezávisle od postoja Spojených štátov a Donalda Trumpa,“ dodal. Na otázku o riziku rozdelenia Európy pre vzťahy s Trumpom Costa uviedol, že „v Európskej rade objektívne vždy dokážeme dosiahnuť rozhodnutia“.