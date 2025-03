Putin predal Trumpovi teplý vzduch a ruská vojnová karavána ide ďalej - KOMENTÁR

Na záver utorňajšieho očakávaného telefonátu prezidentov Ruska a USA netrpezlivo čakal celý svet. Mnohí doň vkladali obrovské nádeje, predovšetkým v súvislosti so zastavením bojov na Ukrajine a priblížením sa k vytúženému mieru u našich východných susedov.

Menší šok mali z telefonátu pesimisti, pre optimistov bol skôr sklamaním. Podľa dosiaľ zverejnených vyhlásení, ktoré boli k dispozícii, to vyzerá tak, že Trump sa nechal „opiť rožkom“. Ak sa Putin s Trumpom v skutočnosti nedohodli na niečom úplne inom, čo začne vychádzať na povrch až postupne…

Minimalistický krok

Výsledkom telefonického rozhovoru medzi Putinom a Trumpom je súhlas ruskej strany s dočasným zastavením útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Trump navrhol 30-dňové zastavenie útokov na energetické ciele, s čím Putin súhlasil.

Pozastavenie útokov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny je doslova minimalistický krok. Tým, že Putin neakceptoval úplné 30-dňové prímerie na Ukrajine, v plnej kráse predviedol, že ako producent telenovely na Ukrajine nemá dosť ani po 1 120 epizódach. Zrejme pre veľký úspech u ruského publika i ďalších podobne zmýšľajúcich fanúšikov…

Akceptovaním úplného 30-dňového prímeria mohol dokázať, že to so zastavením bojov myslí vážne. Namiesto toho predal Trumpovi teplý vzduch v podobe neútočenia na energetickú infraštruktúru. A šéf Bieleho domu ešte aj poďakoval… Potrpí si na to, čo nedávno predviedol pri stretnutí s Volodymyrom Zelenským. Od politika, ktorý sa v ostatných týždňoch oháňa veľkohubými vyhláseniami a ambíciami na prevzatie Kanady, Grónska, Panamského prieplavu či Pásma Gazy, to čakal zrejme málokto.

Obdobie, keď takmer neútočia

Putin sa tvári, akoby 30-dňovým neútočením na energetickú infraštruktúru Ukrajiny robil láskavosť. Jasné, takýchto útokov bolo v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine enormné množstvo, no v kontexte toho, kedy má platiť 30-dňové „energetické prímerie“, to naozaj vyznieva, že Putin predal Trumpovi teplý vzduch.

Stačí sa na známej Wikipédii pozrieť na časovú os ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ľahko si môžete všimnúť, že v obdobiach od polovice marca do apríla Rusi v ostatných dvoch rokoch takmer vôbec neútočili na energetické zariadenia.

Robievali to pred zimou a počas nej, a to poriadne. Niekedy búšili v periodicite aj každých niekoľko dní. Keď sa však začína otepľovať, vtedy to už pre Rusov nemá strategický význam. Ušetria si radšej rakety na ďalšiu zimu alebo útoky inde. Veď na tie sa 30-dňové „energetické prímerie“ nevzťahuje.