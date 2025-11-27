Rusko plánuje zorganizovať alternatívne majstrovstvá sveta vo futbale. Kto sa turnaja zúčastní?

S blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale v roku 2026, ktoré sa budú konať v Spojených štátoch amerických, Mexiku a Kanade, Rusko údajne skúma ďalšie možnosti, ako si zahrať tento šport na „vrcholovej úrovni“.
Plánuje zorganizovať vlastný paralelný medzinárodný turnaj pre národné tímy, ktoré sa nekvalifikovali na oficiálne podujatie. Vraj sa už zložili dve skupiny po štyroch účastníkoch.
Viaceré európske a juhoamerické médiá označili túto snahu ako „majstrovstvá sveta pre vylúčených“.
Niektorí hráči Realu Madrid vraj nechcú Xabiho Alonsa. Zo šatne však znie: „Sme jednotní“
Sú optimistickí
Podľa dostupných informácií správ Rusko oslovilo federácie zo Srbska, Grécka, Čile, Peru, Venezuely, Nigérie, Kamerunu a Číny ohľadom účasti.
Čilská rozhlasová stanica ADN Deportes potvrdila, že sa aktívne plánuje toto podujatie. Ruský futbalový zväz (RFU) vraj provokatívne chce usporiadať nejaké zápasy aj na pôde USA, kde sa bude hrať svetový šampionát, avšak v iných mestách.
Ruské úrady zostávajú optimistické, že geopolitický vývoj by mohol umožniť realizáciu projektu v aspoň nejakej forme. Analytici poznamenávajú, že okrem športu plán odráža využívanie futbalu Moskvou ako nástroja pre medzinárodnú diplomaciu.
Kríza Liverpoolu sa prehlbuje, kouč Slot sa o budúcnosť zatiaľ neobáva
Zahrajú si tam aj naši?
Ak by sa tento „svetový šampionát pre vylúčených“ uskutočnil, znamenal by bezprecedentnú paralelnú športovú udalosť, ktorá by zdôraznila rastúce prepojenie geopolitiky a globálneho futbalu.
Je tu stále možnosť, že ak sa turnaj bude predsa len konať, tak sa RFU môže ozvať ďalším národným tímom, ktoré by prípadne neuspeli v marcovej baráži. A tam bude hrať aj Slovensko.
Guardiola to "prepískol" s náhradníkmi. Manchester City prehral s Leverkusenom - FOTO
Rusko je od invázie na Ukrajinu v roku 2022 vylúčené z medzinárodných súťaží. Tamojšie kluby a národný tím naďalej pôsobia v regionálnej „futbalovej bubline“ a hrajú priateľské zápasy bez globálnej publicity alebo oficiálneho uznania.
Zákaz, ktorý určili FIFA a UEFA, im znemožnil prístup k významným turnajom a súvisiacim príjmom.