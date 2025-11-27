Kríza Liverpoolu sa prehlbuje, kouč Slot sa o budúcnosť zatiaľ neobáva

Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool nemá obavy o svoju budúcnosť na Anfielde, a to ani napriek nedávnym nepriaznivým výsledkom „The Reds“. Referuje o tom web ESPN.
Liverpool v stredajšom zápase Ligy majstrov 2025/2026 prehral pred vlastným publikom s holandským PSV Eindhoven zahanbujúco 1:4. Tím od rieky Mersey zaznamenal v ostatných dvanástich súťažných zápasoch až deväť prehier.
„Nie som znepokojený. Čo tým myslím, je, že sa sústredím na iné veci než na obavy o svoju pozíciu,“ povedal Slot. „Snažím sa analyzovať, pomáhať hráčom, ako najlepšie viem. Je jasné, že to nerobím tak, ako v minulej sezóne. Musím to robiť lepšie a to je to, na čom pracujem každý deň – zlepšiť tím.“
Liverpool je momentálne na 12. mieste v Premier League 2025/2026 a na 13. pozícii v tabuľke Ligy majstrov, pričom tlak na Slota narastá. Pred novembrovou reprezentačnou prestávkou prehral Liverpool 0:3 s Manchesterom City a následne rovnakým výsledkom aj s Nottinghamom Forest. LFC inkasoval tri a viac gólov v troch po sebe idúcich zápasoch prvýkrát od septembra 1992.
Na otázku, či cíti podporu vedenia klubu, Slot odpovedal: „Áno, ale nie tak, že by mi každý moment volali a hovorili: ‚Podporujeme ťa, podporujeme ťa.‘ Veľa sa zhovárame, keď vyhrávame, aj keď prehrávame, sú mne a tímu nápomocní. Máme tiež bežné rozhovory a v tých cítim dôveru, ale po tomto zápase som s nimi ešte nehovoril. Uvidíme teda.“