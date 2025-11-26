Guardiola to "prepískol" s náhradníkmi. Manchester City prehral s Leverkusenom - FOTO

V prvom polčase presná ľavačka španielskeho kapitána Alejandra Grimalda a po zmene strán úspešná hlavička českého útočníka Patrika Schicka.
Nemecký Bayer Leverkusen zvíťazil na trávniku anglického Manchestru City 2:0 a pripravil favoritovi prvú prehru v ligovej časti Ligy majstrov 2025/2026.
Tréner Weiss na reprezentačné zápasy z istých príčin nechodí. Táto generácia si podľa neho postup na MS zaslúži - VIDEO
Hrdina v bránke
Nemecký tím zaznamenal v piatom zápase druhé víťazstvo a v tabuľke 36 účastníkov LM je na 13. mieste. „The Citizens“ sú na 6. priečke s bilanciou 3 výhry, 1 remíza a 1 prehra, ale na polovicu tímov ešte len čakajú zápasy piateho kola.
„Ako brankár som sa počas zápasu postupnými zákrokmi dopracoval k pocitu, že dnes sa mi nič nemôže stať. Nebolo to však len o mne, ale o celom mužstve. Kolektívny výkon nám zabezpečil cenné tri body,“ povedal Mark Flekken, brankár Leverkusenu podľa oficiálneho webu UEFA.
Tréner domácich Pep Guardiola odkoučoval stý zápas v Lige majstrov od svojho príchodu do tímu, ale oslavu mu prekazil nemecký súper. Kritici mu vyčítajú, že urobil priveľký počet zmien v základnej zostave v porovnaní so sobotňajšou ligovou prehrou v Newcastli (1:2). Bolo ich až desať.
Foden a Haaland strelili góly pri triumfe Manchestru City nad Dortmundom
Chýbal aj Haaland
V základe chýbal aj nórsky „stroj na góly“ Erling Haaland. A keď ho Guardiola v 65. minúte za stavu 0:2 poslal na ihrisko, s výsledkom sa mu nepodarilo nič urobiť.
„Ak by sme vyhrali, nebol by to problém. Takže musím akceptovať názor, že tých zmien bolo priveľa. Vždy som veril v dlhú sezónu a v to, že každý hráč musí byť zapojený, ale možno som to naozaj prehnal. Hrali sme tak, aby sme nerobili chyby, namiesto toho, čo sme museli,“ uviedol Guardiola na webe BBC Sport.
Vzal to na seba
Skúsený španielsky tréner sa však nechcel vyhovárať: „Nebol to výkon, aký sme si predstavovali. Beriem na seba plnú zodpovednosť. Premeškali sme neuveriteľnú príležitosť a teraz musíme v ďalších zápasoch bojovať.“
Chelsea valcuje Európu. Tínedžer Estevao zatienil Barcelonu aj Yamala - VIDEO
Víťazstvo charakteru
Jeho dánsky náprotivok Kasper Hjulmand si užíval víťazstvo:
„Sme šťastní, bolo to víťazstvo nášho charakteru. Túto noc si všetko zapamätáme a môžeme sa od nej odraziť k ďalšiemu napredovaniu. Hrali sme odvážne a cieľavedomo, ale aj s dostatočným pokojom s loptou. Mali sme aj šťastie a veľmi dobrého brankára.“