Rusko oznámilo vyhostenie nemeckého diplomata v reakcii na podobný krok Berlína z januára

Nemecko si v januári predvolalo ruského veľvyslanca a nariadilo vyhostenie diplomata podozrivého z toho, že pôsobil ako riadiaci dôstojník ženy zatknutej za špionáž.
Rusko vo štvrtok oznámilo, že vyhostí nemeckého diplomata po tom, čo Berlín minulý mesiac vypovedal predstaviteľa ruského diplomatického zboru obvineného z riadenia špionážnej siete.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že odovzdalo „nótu o vyhlásení jedného diplomatického pracovníka nemeckého veľvyslanectva v Moskve za nežiaducu osobu“ ako recipročnú odpoveď na krok Berlína.

Moskva zároveň odmietla nemecké obvinenia zo špionáže ako nepodložené a obvinila Berlín z podnecovania „špionážnej mánie“.

Nemecko si v januári predvolalo ruského veľvyslanca a nariadilo vyhostenie diplomata podozrivého z toho, že pôsobil ako riadiaci dôstojník ženy zatknutej za špionáž. Rusko vtedy obvinenia odmietlo a prisľúbilo odvetu.

