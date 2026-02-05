Rusko oznámilo vyhostenie nemeckého diplomata v reakcii na podobný krok Berlína z januára

Rusko vo štvrtok oznámilo, že vyhostí nemeckého diplomata po tom, čo Berlín minulý mesiac vypovedal predstaviteľa ruského diplomatického zboru obvineného z riadenia špionážnej siete.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že odovzdalo „nótu o vyhlásení jedného diplomatického pracovníka nemeckého veľvyslanectva v Moskve za nežiaducu osobu“ ako recipročnú odpoveď na krok Berlína.
Moskva zároveň odmietla nemecké obvinenia zo špionáže ako nepodložené a obvinila Berlín z podnecovania „špionážnej mánie“.
Nemecko si v januári predvolalo ruského veľvyslanca a nariadilo vyhostenie diplomata podozrivého z toho, že pôsobil ako riadiaci dôstojník ženy zatknutej za špionáž. Rusko vtedy obvinenia odmietlo a prisľúbilo odvetu.