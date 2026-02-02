Británia vyhostila ruského diplomata. Je to odveta za januárové vyhostenie pracovníka britskej ambasády pre údajnú špionáž

Veľká Británia odobralo akreditáciu ruskému diplomatovi v reakcii na vyhostenie predstaviteľa britského veľvyslanectva v Moskve z minulého mesiaca. V pondelok o tom informovalo britské ministerstvo zahraničných vecí.
„Čo najdôraznejšie odsudzujeme nevyprovokované a neopodstatnené rozhodnutie Ruska vyhostiť britského diplomata a jeho nepodložené obvinenia voči nášmu personálu,“ uviedol hovorca rezortu. Ministerstvo si podľa hovorcu predvolalo ruského veľvyslanca a dôrazne ho informovalo, že Británia „nebude tolerovať zastrašovanie“ svojich pracovníkov na ambasáde.
Rusko sa rozhodlo vyhostiť britského diplomata, podozrieva ho zo špionáže
„Je mimoriadne poľutovaniahodné, že Rusko neustále narúša prácu britských diplomatických misií a snaží sa odradiť nás od podpory Ukrajiny,“ zdôraznil hovorca. „Akékoľvek ďalšie kroky Ruska budú považované za eskaláciu a podľa toho na ne zareagujeme.“
Dnešný krok je odvetou Londýna na januárové zrušenie akreditácie a vyhostenie britského diplomata, ktorý podľa Moskvy pracoval pre britskú spravodajskú službu.
Kremeľ dlhodobo označuje Britániu za jedného z najvýznamnejších západných nepriateľských aktérov. Vzťahy medzi Moskvou a Londýnom boli prakticky na bode mrazu už pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Po začiatku vojny, v ktorej Británia stojí pevne na strane Kyjeva, sa ich vzťahy ešte zhoršili a obe krajiny si v posledných rokoch vzájomne opakovane vyhosťovali diplomatov.