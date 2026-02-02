Británia vyhostila ruského diplomata. Je to odveta za januárové vyhostenie pracovníka britskej ambasády pre údajnú špionáž

Britské ministerstvo zahraničia si predvolalo ruského veľvyslanca a dôrazne ho informovalo, že „nebude tolerovať zastrašovanie“ svojich pracovníkov na ambasáde.
Veľká Británia odobralo akreditáciu ruskému diplomatovi v reakcii na vyhostenie predstaviteľa britského veľvyslanectva v Moskve z minulého mesiaca. V pondelok o tom informovalo britské ministerstvo zahraničných vecí.

„Čo najdôraznejšie odsudzujeme nevyprovokované a neopodstatnené rozhodnutie Ruska vyhostiť britského diplomata a jeho nepodložené obvinenia voči nášmu personálu,“ uviedol hovorca rezortu. Ministerstvo si podľa hovorcu predvolalo ruského veľvyslanca a dôrazne ho informovalo, že Británia „nebude tolerovať zastrašovanie“ svojich pracovníkov na ambasáde.

„Je mimoriadne poľutovaniahodné, že Rusko neustále narúša prácu britských diplomatických misií a snaží sa odradiť nás od podpory Ukrajiny,“ zdôraznil hovorca. „Akékoľvek ďalšie kroky Ruska budú považované za eskaláciu a podľa toho na ne zareagujeme.“

Dnešný krok je odvetou Londýna na januárové zrušenie akreditácie a vyhostenie britského diplomata, ktorý podľa Moskvy pracoval pre britskú spravodajskú službu.

Kremeľ dlhodobo označuje Britániu za jedného z najvýznamnejších západných nepriateľských aktérov. Vzťahy medzi Moskvou a Londýnom boli prakticky na bode mrazu už pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Po začiatku vojny, v ktorej Británia stojí pevne na strane Kyjeva, sa ich vzťahy ešte zhoršili a obe krajiny si v posledných rokoch vzájomne opakovane vyhosťovali diplomatov.

