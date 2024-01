Mikúš: Nechcem byť farizej a povedať, že šport a politika spolu nesúvisia. Hudáčkovi do hlavy nevidím, ale... (rozhovor)

„Šport a politika by sa nemali spájať„, fráza, ktorú v poslednom období na Slovensku používajú politici, športoví funkcionári, hráči a samozrejme aj fanúšikovia, no nájdu sa aj takí, ktorí majú na vec iný názor. Jedným z nich je aj bývalý slovenský hokejový reprezentant Juraj Mikúš.

„Čo si budeme klamať, KHL je financovaná štátnymi a pološtátnymi spoločnosťami a všetko sa deje pod patronátom Putina. Nechcem byť farizej a povedať, že šport a politika spolu nesúvisia. Rusi majú šport ako nástroj propagandy. Šport bez politiky nemôže fungovať nikde. Ani u nás. Veď tie peniaze pre kluby a pre mládež predsa prúdia aj od štátu,“ vyhlásil v relácii V športovom SITE Mikúš, ktorý si aktuálne oblieka dres Dukly Trenčín.

Politika sa zbulvarizovala

Tridsaťšesťročný Skaličan prežil počas aktívnej kariéry veľa vzostupov a pádov. Bol draftovaný do NHL, získal striebornú medailu na MS hokeji v roku 2012 a so Zvolenom ovládol v roku 2021 domácu extraligu. Hokejom sa živil takisto v Kanade, v USA, v Rusku, v Lotyšsku, vo Fínsku aj v Česku. Je doktorom práv, poslancom mestského zastupiteľstva v Skalici a v ostatných parlamentných voľbách kandidoval do NR SR za KDH.

„Mám pocit, že sme na Slovensku stratili kompas. Neoverujeme si informácie a politika sa strašným spôsobom zbulvarizovala. Začal to Igor Matovič a jeho ‚one man show‘. Ľudia to vidia a vnímajú mieru vulgárnosti v politike. Tí, ktorí sú pri vláde teraz, vládnu štýlom ‚vyhraj voľby a môžeš všetko‘ U nás sú mnohí ľudia vo funkciách, na ktoré nemajú ani vzdelanie ani potrebné skúsenosti. Najpálčivejším problémom je však to, že sme sa doteraz nedokázali geopoliticky zaradiť. To, čo sa deje okolo nás vnímam negatívne.“

O brankárovi Hudáčkovi a Rusku



„Teraz poviem niečo, čo možno bude vyznievať tak, že si to jednoducho už môžem dovoliť povedať, ale ja osobne by som sa teraz do Ruska bál ísť. Bál by som sa o svoju rodinu. Nikdy neviete čo sa tam môže stať. Môžeme sa tváriť, že je tam demokracia, ale vieme ako napríklad dopadla jedna basketbalistka, ktorej niečo našli na letisku a zatvorili ju do basy. Ja si to neviem predstaviť, ale keď si to vedia predstaviť iní, tak potom ok. Pokiaľ to nezakazuje zákon, tak si tí hráči môžu robiť čo chcú. Ja Julovi do hlavy nevidím, ale je pravda, že v tom veku a postavení by som tam nešiel,“ povedal bývalý hráč Spartaka Moskva na margo legionárčenia v Rusku.

Nominácia na MS v hokeji

Najbližšie MS v hokeji v Prahe a Ostrave sa začínajú 10. mája, no na Slovenskú doteraz nevieme, aké stanovisko Slovenský zväz ľadového hokeja zaujme vo veci reprezentovania hráčmi pôsobiacimi v ruskej KHL.

„Vlani strčili hlavu do piesku, pretože sme akože nechceli vytvárať tlak na tím. Podľa mňa sme mali už dávno prijať rozhodnutie, buď také alebo také a stáť si za tým. Neviem si však predstaviť, ako sa budú cítiť chalani z KHL ,ak bude nominácia aj s nimi. Novinári to budú stále otvárať, čo je prirodzené. Obzvlášť v Česku,“ zaznelo v relácii V športovom SITE s Jurajom Mikúšom.

