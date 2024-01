Blamáž a hanba, vyjadril sa Radosa o prípadnom nastúpení našich hráčov z KHL na MS v Prahe a Ostrave

Funkcionár hokejového klubu Dukla Trenčín Miloš Radosa už 1. januára prostredníctvom sociálnej siete X oznámil skoré odstúpenie z postu predsedu predstavenstva klubu.

Chce obmedziť kontakt s toxickými ľuďmi

„Najneskôr po tejto sezóne končím vo funkcii predsedu predstavenstva HK Dukla Trenčín. Mojím predsavzatím je zásadne obmedziť kontakt s toxickými ľuďmi, alebo ľuďmi, ktorí toxických ľudí potichu podporujú a venovať sa prioritne mojej rodine a pomáhať ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Aj z toho vyplýva moje rozhodnutie ukončiť pôsobenie na pozícii predsedu predstavenstva HK Dukla Trenčín a.s. najneskôr po ukončení tejto sezóny. Naďalej zostanem akcionárom HK Dukla Trenčín,“ oznámil na začiatku kalendárneho roka 60-ročný rodený Trenčan.

V oficiálnom liste naznačil, že dôvodom jeho odstúpenia z funkcie predsedu predstavenstva Dukly Trenčín sú pomery v slovenskom športe a celkové nastavenie čelných predstaviteľov Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

„Nemôžem naďalej počúvať nezmysly o apolitickosti športu a vzápätí sledovať vyzývavé fotenie sa na stretnutiach týchto ľudí s politickými predstaviteľmi, ktorí verejne prezentujú náklonnosť k Putinovmu okupantskému režimu, vraždiacemu nevinných ľudí, vrátane detí,“ stálo tiež vo vyhlásení.

Propaganda v prospech Ruska

O týždeň neskôr Miloš Radosa poskytol rozhovor televízii JOJ 24 a v ňom svoje stanovisko rozšíril o ďalšie reálie. Nesúhlasný postoj vyjadril k slovenským hráčom pôsobiacim v Kontinentálnej hokejovej lige ako aj k Júliusovi Hudáčkovi, brankárovi, ktorý sa upísal českému klubu Rytíři Kladno, ale už po dvoch dňoch s ním zástupcovia klubu ukončili spoluprácu po kritike časti fanúšikov a hokejovej verejnosti.

„Tú prvú vlnu hráčov, ktorí odišli hrať hokej do Ruska, vnímam ako chamtivú a bezcharakternú. To, čo však predvádzal brankár Hudáček, už vnímam ako niečo, čo hraničí s propagandou v prospech Ruska. Je to neakceptovateľné. Ten človek by sa mal stiahnuť z hokeja aj verejného života,“ povedal v rozhovore pre JOJ 24 Radosa na adresu Hudáčka.

Radosa tiež poskytol svoj názor na dosiaľ nevysvetlené nominovanie hráčov pôsobiacich v Rusku do slovenskej reprezentácie. „Ja vnímam nastavenie čelných predstaviteľov SZĽH a myslím si, že len hľadajú spôsob ako ich uvoľniť a dostať do procesu. Momentálna situácia v Česku ukázala, že to nie je také jednoduché. Ak hráči z KHL nastúpia na hokejovom šampionáte v Prahe a v Ostrave, bude to blamáž a hanba.“

Potichu podporuje opačnú stranu

Na otázku redaktora JOJ 24, čím si vysvetľuje tento postoj prezidenta SZĽH Miroslava Šatana Miloš Radosa povedal: „Nechápem to, ale podľa mňa je takto morálne nastavený. Poznám jeho stanoviská, vyjadrenia od jeho blízkych ľudí, ale je to otázka, ktorú by mal zodpovedať on. Ja nechápem to, že jeho syn má ísť teraz na akadémiu alebo na univerzitu do Ameriky. On tam hrával, prakticky celý svoj majetok zarobil tam, a on teraz potichu podporuje tú opačnú stranu.“

V takmer päťminútovom rozhovore zaznel tiež Radosov názor na možné prepojenie postojov prezidenta SZĽH a politikov, ktorí schvaľujú finančné dotácie.

„To je najsmutnejšie v športe. Nemenovaný akcionár mi včera povedal, že sme naviazaní na dotácie zo zväzu. To sú ale moje dane, vaše dane, dane nás všetkých daňových poplatníkov. Tu sa dávajú niekomu zásluhy za to, že poskytne dotáciu. Ale veď on je verejný činiteľ, pracuje na SZĽH. To sú peniaze nás, daňových poplatníkov a nie funkcionárov. Podľa mňa je to celé pomýlené. Potom sem príde Robert Fico, prestrihne pásku, niečo odhalí a povie sa „vďaka Ficovi“. Nie je to tak, je to vďaka nám, daňovým poplatníkom či Európskej únii,“ dodal Miloš Radosa.