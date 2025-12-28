Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 7-tisíc vojakov

Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 7 770 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,2 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.
Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 34 tankov, 61 obrnených bojových vozidiel pechoty, 259 delostreleckých systémov, šesť raketometov a dve lietadlá.
Ukrajina poprela ruské tvrdenia o obsadení miest Myrnohrad a Huľajpole
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 469 tankov, 23 831 obrnených bojových vozidiel pechoty, 35 557 delostreleckých systémov, 1 581 raketometov a 434 lietadiel.