Rusko musí byť podľa Macrona porazené, ale nie rozdrvené. K rozšíreniu vojny na jeho územie má jasný postoj

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce porážku Ruska na Ukrajine, ale nechce, aby bolo „rozdrvené“. Vyjadril sa tak v rozhovore s francúzskymi médiami pri príležitosti Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, ktorým tiež povedal, že západné krajiny by mali zvýšiť vojenskú pomoc Ukrajine a že je pripravený na dlhotrvajúcu vojnu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Chcem, aby bolo Rusko na Ukrajine porazené, a chcem, aby bola Ukrajina schopná obrániť svoju pozíciu,“ vyjadril sa Macron. Následne však skritizoval tých, ktorí podľa jeho slov chcú rozšíriť vojnu aj do Ruska, aby ho „rozdrvili“.

„Nemyslím si, ako to niektorí ľudia myslia, že sa musíme zamerať na úplnú porážku Ruska a zaútočiť na Rusko na jeho vlastnej pôde,“ povedal prezident novinám Le Journal du Dimanche. „Títo pozorovatelia chcú predovšetkým rozdrviť Rusko. To nikdy nebol postoj Francúzska a nikdy to nebude náš postoj,“ dodal.