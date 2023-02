Európa nebezpečne balansuje a je nepriamo vo vojne s Ruskom, tvrdí Orbán

Európa je podľa maďarského premiéra nepriamo vo vojne s Ruskom, keď krajiny sľubujú, že Ukrajine pošlú bojové tanky, aby sa mohla brániť proti ruskej agresii. Nacionalista Viktor Orbán vyhlásil, že pre Maďarsko je dôležité byť členom NATO, ale jeho vláda nebude posielať Ukrajine zbrane a ani nepreruší vzťahy s Moskvou.

„Európa sa v týchto minútach dostáva do vojny, nebezpečne balansuje,“ vyjadril sa Orbán s tým, že „v skutočnosti už je nepriamo vo vojne s Ruskom“. „Začalo to prilbami, teraz posielame tanky, na agende sú stíhačky a čoskoro budeme počuť o takzvaných mierových jednotkách,“ cituje maďarského premiéra web denníka The Guardian.

Maďarsko je výrazne závislé na dovoze ruskej ropy a zemného plynu. Ruská energetická firma Rosatom tiež buduje v krajine jadrovú elektráreň, pripomína The Guardian.