Americký minister Blinken varoval, že by Čína mohla dať Rusku zbrane pre vojnu na Ukrajine

Americký minister zahraničia Antony Blinken varoval, že Čína zvažuje dodanie zbraní a munície Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine. Televízii CBS povedal, že čínske spoločnosti už Rusku poskytujú „nesmrtiacu podporu“ a nové informácie naznačujú, že Peking by mohol poskytnúť „smrtiacu podporu“.

Podrobnosti o tom, aké informácie o čínskych plánoch Spojené štáty dostali, neposkytol. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Vážne narušenie vzťahov

Ak by Čína poskytla Rusku zbrane, znamenalo by to „vážny problém pre nás a v našom vzťahu“, konštatoval Blinken po tom, ako sa na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v sobotu stretol s najvyššie postaveným čínskym diplomatom Wangom I.

Minister povedal, že počas stretnutia vyjadril „hlboké obavy“ z „možnosti, že Čína poskytne Rusku smrtiacu materiálnu podporu“.

Čína dodanie zbraní popiera

Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sú oslabené a zhoršili sa po tom, ako USA zostrelili údajný čínsky špionážny balón. Ak by Čína dodávala zbrane pre ruské sily na Ukrajine, americko-čínske vzťahy by sa zhoršili ešte viac.

Čínsky prezident Si Ťin-pching je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a ešte neodsúdil ruskú inváziu a Ukrajinu, hoci vyzval na mier a usiluje sa zostať neutrálny. Správy o tom, že by Moskva od nej pýtala vojenské vybavenie, Čína popiera.