Rusko cvičí ešte viac bojových delfínov na obranu Sevastopoľu. Nepriateľskí potápači nemajú šancu

Rusko v poslednom období podľa britskej vojenskej spravodajskej služby zintenzívnilo opatrenia na obranu základne svojej Čiernomorskej flotily v okupovanom krymskom meste Sevastopoľ a na jej ochranu používa delfíny skákavé. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Rusko posilňuje bezpečnostné opatrenia na základni Čiernomorskej flotily v okupovanom Sevastopoli už od leta 2022, uviedli britskí analytici. Patria k nim najmenej štyri vrstvy sietí a plávajúcich bariér pri vstupe do prístavu. Zdá sa, že túto obranu v poslednom období rozšírili o ďalší počet špeciálne cvičených morských cicavcov, konštatovali analytici.

„Zábery ukazujú v prístave takmer zdvojnásobenie plávajúcich ohrád pre morské cicavce, medzi ktorými sú s vysokou pravdepodobnosťou delfíny skákavé,“ uviedla britská spravodajská služba.

„Rusko cvičí zvieratá pre celý rad misií, ale tie, ktoré sú umiestnené v prístave Sevastopoľ, majú s vysokou pravdepodobnosťou za úlohu napádať nepriateľských potápačov,“ dodala britská rozviedka.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 June 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2023