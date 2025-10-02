Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajatcov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Kyjevu výmenami zajatcov podarilo domov dostať viac ako sedemtisíc ľudí.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Rusko a Ukrajina si vo štvrtok navzájom výmenili po 185 vojnových zajatcov, uviedli bojujúce krajiny. Ruské ministerstvo obrany na komunikačnej platforme Telegram uviedlo, že Ukrajina vrátila 185 ruských vojakov. Dodalo tiež, že Moskva v rámci výmeny prepustila aj 20 ukrajinských civilistov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil výmenu a zverejnil fotografie prepustených Ukrajincov, zahalených do národných vlajok, usmiatych a s čerstvo oholenými hlavami. Zelenskyj uviedol, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Kyjevu výmenami zajatcov podarilo domov dostať viac ako sedemtisíc ľudí.

Tri kolá priamych mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule nepriniesli nič viac ako výmenu zajatcov. Rusko totiž má sériu požiadaviek vrátane toho, aby sa Ukrajina úplne vzdala aj tých časti Donbasu, ktoré sa Moskve už viac ako 3,5 roka nedarí dobyť.

Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine vojnoví zajatci
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk