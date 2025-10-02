Rusko a Ukrajina si vymenili po 185 vojnových zajatcov

Rusko a Ukrajina si vo štvrtok navzájom výmenili po 185 vojnových zajatcov, uviedli bojujúce krajiny. Ruské ministerstvo obrany na komunikačnej platforme Telegram uviedlo, že Ukrajina vrátila 185 ruských vojakov. Dodalo tiež, že Moskva v rámci výmeny prepustila aj 20 ukrajinských civilistov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil výmenu a zverejnil fotografie prepustených Ukrajincov, zahalených do národných vlajok, usmiatych a s čerstvo oholenými hlavami. Zelenskyj uviedol, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa Kyjevu výmenami zajatcov podarilo domov dostať viac ako sedemtisíc ľudí.
Putin nariadil najväčší jesenný odvod do armády od roku 2016
Tri kolá priamych mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule nepriniesli nič viac ako výmenu zajatcov. Rusko totiž má sériu požiadaviek vrátane toho, aby sa Ukrajina úplne vzdala aj tých časti Donbasu, ktoré sa Moskve už viac ako 3,5 roka nedarí dobyť.