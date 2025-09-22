Ukrajina prvýkrát zasiahla dve ruské protiponorkové obojživelné lietadlá na okupovanom Kryme

Lietadlo skonštruovali v 60. rokoch a využívali ho najprv sovietske ozbrojené sily, neskôr armády Ruska, Ukrajiny a ďalších krajín.
Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov. Foto: Tlačová služba ukrajinského prezidenta via AP
Ukrajinské sily po prvý raz zasiahli dve ruské obojživelné lietadlá Be-12 Čajka na okupovanom Kryme. Uviedla to v pondelok ukrajinská vojenská spravodajská služba (HUR), informuje spravodajský web Kyiv Independent.

Útok podnikla v nedeľu jej špeciálna jednotka Prymary. „Ide o prvý útok na Be-12 v dejinách,“ konštatovala HUR. Jednotka Prymary je známa sériou úspešných dronových úderov na ruské vojenské ciele, ktoré vykonala od začiatku vojny na Ukrajine.

Stroj Be-12 Čajka, ktorý NATO označuje kódom Mail, je protiponorkové obojživelné lietadlo vybavené systémami na vyhľadávanie a ničenie ponoriek. Lietadlo skonštruovali v 60. rokoch a využívali ho najprv sovietske ozbrojené sily, neskôr armády Ruska, Ukrajiny a ďalších krajín.

HUR okrem toho v nedeľu uviedla, že na Kryme zničila tri ruské vrtuľníky Mi-8 a radarovú stanicu.

