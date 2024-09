Ruskí vojaci údajne obsadili mestečko Novohrodivka na východe Ukrajiny, snažia sa dobyť Pokrovsk

Ruské ministerstvo obrany v nedeľu vyhlásilo, že ruské sily obsadili mestečko Novohrodivka na východe Ukrajiny. Mesto sa nachádza zhruba 19 kilometrov juhovýchode od Pokrovska, ktorý sa Rusko usiluje dobyť. Analytický projekt DeepState v sobotu večer uviedol, že ruské sily pokročili v Novohrodivke a obsadili obec Nevelske v okrese Pokrovsk.

Ukrajinský generálny štáb informoval, že ruskí vojaci pokračujú v ich snahe o Pokrovsk a posilnili aj útoky pri meste Kurachove.

Pokrovsk, ktorý mal pred vojnou zhruba 60-tisíc obyvateľov, je jednou z hlavných ukrajinských obranných bášt a kľúčové logistické centrum v Doneckej oblasti. Jeho obsadenie by mohlo skompromitovať ukrajinskú obranu a dodávateľské trasy. Tiež by to priblížilo Rusko k celkovému obsadeniu Doneckej oblasti.