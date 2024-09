Irán podľa Američanov dodal Rusku balistické rakety krátkeho doletu pre útoky na Ukrajinu

Spojené štáty informovali spojencov, že Irán podľa nich odovzdal Rusku balistické rakety krátkeho doletu pre jeho vojnu na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených so situáciou.

Podrobnosti o tom, koľko zbraní bolo dodaných a kedy sa dané transfery odohrali, neuviedli. Potvrdili však zistenie amerických spravodajských služieb.

Ďalší mŕtvi civilisti

Biely dom dodanie zbraní odmietol komentovať, ale zopakoval svoje obavy z prehlbovania iránskej podpory Ruska. Washington už dlho vystríha Irán pred transferom balistických striel Rusku.

„Akýkoľvek transfer iránskych balistických rakiet do Ruska by znamenal dramatickú eskaláciu iránskej podpory ruskej útočnej vojny proti Ukrajine a viedol by k zabitiu ďalších ukrajinských civilistov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Sean Savett.

Destabilizujúci vplyv Iránu

Upozornil pritom, že takéto partnerstvo ohrozuje európsku bezpečnosť a ukazuje na „destabilizujúci vplyv Iránu“ vo svete.

Irán, podobne ako pri predošlých zisteniach amerických spravodajských služieb, zamietol, že by Rusku poskytoval zbrane pre vojnu na Ukrajine.