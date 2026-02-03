Ruskí vojaci pomohli odraziť útok Islamského štátu na letisko v hlavnom meste Nigeru

Ruskí vojaci pomohli minulý týždeň odraziť útok na hlavné letisko v nigerskej metropole Niamey, ktorý vykonala skupina Islamský štát. V pondelok to oznámili ruské predstavitelia.
Extrémistický útok
Vláda v Nigeri predtým uviedla, že „ruskí partneri“ sa podieľali na odrazení tohto zriedkavého útoku na hlavné mesto, pri ktorom bolo zabitých 20 útočníkov a štyria vojaci utrpeli zranenia. „Útok bol odrazený spoločným úsilím Afrického zboru ruského ministerstva obrany a nigerských ozbrojených síl,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Moskva zároveň dôrazne odsúdila tento najnovší extrémistický útok.
Islamský štát potvrdil svoju účasť na útoku a prostredníctvom svojej propagandistickej agentúry Amaq zverejnil video, ktoré ukazuje niekoľko desiatok útočníkov so samopalmi strieľajúcich v blízkosti hangára a zapálenie jedného lietadla pred odchodom na motorkách.
Izolácia
Nigerská junta obvinila z podpory útoku Benin, Francúzsko a Pobrežie Slonoviny. Rusko zriedkavo komentuje svoje vojenské aktivity v regióne Sahel, kde zvyšuje svoj vplyv v oblasti, ktorá bola svedkom viacerých prevratov.
Rusko, ktoré čelí izolácii od invázie na Ukrajinu, sa snaží vybudovať nové vojenské a politické partnerstvá v Afrike. Okrem Nigeru evidujú ruské vojenské jednotky alebo inštruktorov aj v Burkine Faso, Rovníkovej Guinei, Stredoafrickej republike a Líbyi.
Ruská vojenská jednotka Africký zbor prevzala pôsobnosť po Wagnerovej skupine na celom kontinente. Podľa Moskvy pomáha zbor „bojovať proti teroristom“ a „posilňovať regionálnu stabilitu“ v Saheli. Nigerské úrady už desaťročie bojujú proti skupine JNIM, ktorá je prepojená na Al-Káidu, a proti Islamskému štátu.