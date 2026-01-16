Milióny ľudí v západnej a strednej Afrike čelia akútnemu hladu

Približne 55 miliónov ľudí v násilím zasiahnutej západnej a strednej Afrike bude tento rok čeliť akútnej potravinovej neistote a niektorí sú na pokraji hladomoru na severe Nigérie. V piatok to oznámila Organizácia Spojených národov (OSN).
Násilie v regióne vyvolalo hladovú krízu, ktorú ešte zhoršujú škrty v humanitárnej pomoci, uviedol Svetový potravinový program OSN (WFP OSN). Program zároveň upozornil, že pre nedostatok financií musel výrazne obmedziť potravinovú pomoc.
Hladujú milióny
„V západnej a strednej Afrike bude počas nadchádzajúceho obdobia nedostatku potravín medzi júnom a augustom 2026 čeliť akútnej potravinovej neistote zarážajúcich 55 miliónov ľudí,“ povedal novinárom v Ženeve riaditeľ analytického oddelenia WFP pre potravinovú bezpečnosť a výživu Jean-Martin Bauer.
Ide o ľudí zaradených do krízovej, núdzovej a katastrofickej fázy hladu – troch najhorších z piatich stupňov používaných na hodnotenie potravinovej neistoty. Počet ľudí v núdzových podmienkach sa od roku 2020 zdvojnásobil na tri milióny.
Džihádistické povstanie
V niektorých oblastiach štátu Borno na severovýchode Nigérie sa približne 15 000 ľudí nachádza v katastrofickej fáze, čo je prvýkrát za posledných desať rokov, keď bol tento stupeň zaznamenaný. „Táto skupina je len krok od hladomoru,“ uviedol Bauer z ústredia WFP v Ríme. „To znamená, že ľudia zomierajú… ľudia hladujú.“
Štát Borno je epicentrom džihádistického povstania, ktoré sa začalo v roku 2009. Konflikt si vyžiadal viac než 40-tisíc obetí a približne dva milióny vysídlených osôb na severovýchode Nigérie a rozšíril sa aj do susedných krajín.