Európa by mala veľmi vážne porozmýšľať o zákaze vstupu pre ruských občanov. Ako referuje web glavcom.ua, tvrdí to niekdajší britský minister obrany Michael Fallon.

„Rusom stále dovoľujeme byť na nábreží v Cannes, na lodiach v Bodrume alebo na uliciach Londýna… Prečo by mala ukrajinská mládež zomierať v bojoch, zatiaľ čo mladí Rusi môžu slobodne cestovať po Európe, vlastniť tam nehnuteľnosti a vyhrievať sa na európskych plážach?“ položil rečnícku otázku.

„Samozrejme, môžu povedať, že nie sú v pozícii zmeniť Putinov režim. Myslím si však, že zákaz vstupu do Európy pre ruskú strednú triedu by bol opodstatnený, pretože musia prevziať určitú zodpovednosť za to, čo ruské úrady robia v ich mene,“ dodal 73-ročný rodák zo Škótska.

Európa podľa neho v súčasnosti potrebuje silné vedenie v podaní Británie, Francúzska a Nemecka. „Ak bude jedna z týchto krajín silná a ďalšie dve slabé, potom bude trpieť celá Európa. Takže potrebujeme to, čo vidíme dnes – vedenie troch najmocnejších európskych krajín. Všetky tri vedú ‚koalíciu ochotných‘, čo nielenže znamená, že Ukrajina nezostane sama, ak Trump odmietne rokovať, ale aj to, že Európa sa bude podieľať na dohľade nad akýmkoľvek dosiahnutým riešením,“ skonštatoval Fallon.