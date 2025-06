Putin nebude schopný odpovedať na zničenie bombardérov. Už by to spravil, vraví vojenský expert

Keby Vladimir Putin mohol reagovať na zničenie ruských strategických bombardérov, už by to dávno správil. Ako referuje web Espreso TV, tvrdí to vojenský expert Mychajlo Samuš, riaditeľ New Geopolitics Research Network.

Šéf Kremľa sa podľa neho momentálne snaží demonštrovať Donaldovi Trumpovi svoju pripravenosť odpovedať na porážku ruského strategického letectva, aby USA vyvíjali tlak na Ukrajinu, nech je Kyjev ústretovejší voči ruským ultimátam.

Putin pôsobí slabo

„Ukrajina zvýšila stávky a Putin nebude môcť odpovedať rovnakou mincou. Nemá na to možnosti,“ povedal Samuš. „Nebude schopný zasadiť taký zničujúci úder, aký Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zasadila ruskému strategickému letectvu. Chcel by zastrašiť, ale úprimne, tu Putin pôsobí slabo. Už len tým, ako sa sťažuje Trumpovi. Ak by Putin mohol odpovedať, už by odpovedal. A nehovoril by o tom Trumpovi.“

Ukrajina počas víkendovej operácie Pavučina zasiahla celkovo 41 ruských vojenských lietadiel vrátane strategických bombardérov. A podľa experta ich Rusko už nenahradí, keďže „Rusko už nevyrába také lietadlá, ktoré zdedilo po Sovietskom zväze“.

Skončí Rusko ako veľmoc?

Expert tiež vraví, že ukrajinský útok vyvolal v Kremli obrovské obavy. „Ak Ukrajina zničí ešte niekoľko faktorov, ktoré sa považujú za kritériá pre veľmoc, bude to pre impérium zničujúci úder,“ poznamenal Samuš a pripomenul, že Ukrajinci už Rusom „vyradili“ aj flotilu v Čiernom mori.