Ruské útoky na Kyjev zabili najmenej štyroch civilistov vrátane 12-ročného dievčaťa

Ukrajina v nedeľu uviedla, že Rusko v noci zaútočilo na krajinu „stovkami“ dronov a rakiet, pričom len v hlavnom meste si útoky vyžiadali najmenej štyri obete na životoch. Podľa šéfa vojenskej správy Kyjeva Tymura Tkačenka je medzi mŕtvymi aj 12-ročné dievča. Dodal, že počet obetí môže stúpnuť, keďže pátracie operácie pokračujú. Gubernátor Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk uviedol, že 27 ľudí utrpelo zranenia v širšom okolí Kyjeva.
Ukrajina od Izraela dostala systém protivzdušnej obrany Patriot
„Rusko podniklo ďalší masívny letecký útok na ukrajinské mestá, zatiaľ čo ľudia spali. Opäť stovky dronov a rakiet, ničia obytné budovy a spôsobujú obete medzi civilistami,“ uviedol na mikroblogovacej sieti X ukrajinsky minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Zverejnil zábery, na ktorých z okien bytového domu šľahajú plamene. Podľa neho požiar spôsobil ruský úder.
V Záporožskej oblasti najmenej štyria civilisti utrpeli zranenia, uviedol šéf tamojšej vojenskej administratívy Ivan Fedorov.
Poľské ozbrojené sily oznámili, že v reakcii na ruské údery vyslali stíhačky a pozemná protivzdušná obrana bola uvedená do zvýšenej pohotovosti. Podľa armády išlo o preventívne opatrenia s cieľom chrániť poľský vzdušný priestor a obyvateľov, najmä v oblastiach blízko Ukrajiny.