Ukrajina od Izraela dostala systém protivzdušnej obrany Patriot

V nasledujúcich mesiacoch očakáva ďalšie dva.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Foto: Archívne, Jens Buettner/dpa via AP Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stojí pred protivzdušným raketovým systémom Patriot.
Ukrajina dostala od Izraela americký systém protivzdušnej obrany Patriot a v nasledujúcich mesiacoch očakáva ďalšie dva, povedal v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev sa usiluje posilniť svoju protivzdušnú obranu, aby odrážal každodenné ruské útoky dronmi a raketami.

Izraelský systém (Patriot) je v prevádzke na Ukrajine. Funguje už mesiac. Na jeseň dostaneme dva systémy Patriot,“ povedal Zelenskyj novinárom.

Ukrajinský prezident to povedal po návrate z New Yorku, kde vystúpil na pôde OSN a stretol sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ďalšími predstaviteľmi USA. Po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Izrael zaujal neutrálny postoj tým a na rozdiel od západných spojencov neuvalil na Rusko sankcie. Jeho vzťahy s Moskvou sa však ochladili, keďže Rusko sa zbližuje s Iránom.

