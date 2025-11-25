Ruské útoky na Kyjev zabili v noci šesť ľudí, Moskva hlási troch mŕtvych v Rostovskej oblasti

Šesť ľudí zahynulo počas nočných ruských dronových a raketových útokov na Kyjev, informovali v utorok ukrajinské orgány.
Šéf kyjevskej vojenskej administratívy Tymur Tkačenko uviedol, že štyria ľudia zomreli a najmenej traja utrpeli zranenia v obvode Sviatošynskyj. Záchranné služby predtým informovali o dvoch obetiach po zásahu obytného domu vo východnom obvode Dniprovskyj.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Ruský útok na Charkov zabil štyroch civilistov
V noci útočili aj ukrajinské sily, ktoré podľa úradujúceho gubernátora zabili najmenej troch ľudí v ruskej Rostovskej oblasti. „Nočný nepriateľský útok priniesol veľký smútok. V Taganrogu zomrel jeden človek,“ uviedol Jurij Sľusar na Telegrame. Neskôr dodal: „Žiaľ, lekárom sa nepodarilo zachrániť ďalších dvoch ľudí, zomreli na následky zranení v nemocnici.“
Ruské ministerstvo obrany zároveň v utorok oznámilo, že počas nočných útokov zachytilo a zničilo takmer 250 ukrajinských dronov. „Počas uplynulej noci systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 249 ukrajinských bezpilotných lietadiel,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.