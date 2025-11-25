Ruské útoky na Kyjev zabili v noci šesť ľudí, Moskva hlási troch mŕtvych v Rostovskej oblasti

Okrem ruských útočili aj ukrajinské sily.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Firefighters put out the fire after a drone hit a multi-storey residential building
Hasiči hasia požiar domu zasiahnutého ruskými raketami počas nočné útoku na Kyjev. Foto: (AP Photo/Efrem Lukatsky)
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Šesť ľudí zahynulo počas nočných ruských dronových a raketových útokov na Kyjev, informovali v utorok ukrajinské orgány.

Šéf kyjevskej vojenskej administratívy Tymur Tkačenko uviedol, že štyria ľudia zomreli a najmenej traja utrpeli zranenia v obvode Sviatošynskyj. Záchranné služby predtým informovali o dvoch obetiach po zásahu obytného domu vo východnom obvode Dniprovskyj.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

V noci útočili aj ukrajinské sily, ktoré podľa úradujúceho gubernátora zabili najmenej troch ľudí v ruskej Rostovskej oblasti. „Nočný nepriateľský útok priniesol veľký smútok. V Taganrogu zomrel jeden človek,“ uviedol Jurij Sľusar na Telegrame. Neskôr dodal: „Žiaľ, lekárom sa nepodarilo zachrániť ďalších dvoch ľudí, zomreli na následky zranení v nemocnici.“

Ruské ministerstvo obrany zároveň v utorok oznámilo, že počas nočných útokov zachytilo a zničilo takmer 250 ukrajinských dronov. „Počas uplynulej noci systémy protivzdušnej obrany zachytili a zničili 249 ukrajinských bezpilotných lietadiel,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life
Viac k osobe: Jurij SľusarTymur Tkačenko
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský útok dronmi útok dronmi Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk