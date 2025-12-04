Ruské sily zhodili deväť bômb na Sloviansk, v Chersone zomrelo 6-ročné dievčatko

Ruské sily vykonali letecký útok na mesto Sloviansk v Doneckej oblasti na východe Ukrajine, pri ktorom bolo zranených osem ľudí, vrátane dvoch detí. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.
Podľa Vadyma Filaškina, vedúceho vojenskej správy Doneckej oblasti, ruské jednotky zhodili na mesto deväť bômb, pričom jedna z nich zasiahla obytný panelák. „Minimálne osem ľudí, vrátane dvoch detí, bolo zranených v dôsledku viacerých útokov na Sloviansk,“ uviedol Filaškin.
Ruské rakety zabili v Dnipre štyroch ľudí, v Sumskej oblasti zahynul po útoku dronom 53-ročný civilista
Pri stredajšom večernom raketovom útoku na mesto Kryvyj Rih v Dnipropetrovskej oblasti bolo zranených päť ľudí, z ktorých traja boli prevezení do nemocnice v stredne ťažkom stave. Medzi zranenými osobami je aj trojročné dievčatko.
Vedúci vojenskej správy v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny Oleksandr Prokudin zasa na Telegrame uviedol, že 6-ročné dievčatko, ktoré bolo zranené pri stredajšom ruskom útoku na okres Dniprovskyj, v nemocnici zomrelo.
Putin nesmie uniknúť zodpovednosti za vojnové zločiny na Ukrajine, varuje eurokomisár pre spravodlivosť
Prokudin uviedol, že lekári bojovali o jej život až do samého konca, ale jej zranenia boli príliš vážne. Otec dieťaťa bol hospitalizovaný. Štyridsaťdeväťročný muž utrpel poranenia panvy a nachádza sa v stredne ťažkom stave.