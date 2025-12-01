Ruské rakety zabili v Dnipre štyroch ľudí, v Sumskej oblasti zahynul po útoku dronom 53-ročný civilista

Kremeľ v posledných týždňoch zintenzívnil smrteľné útoky na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Washington sa snaží dokončiť mierový plán s Moskvou a Kyjevom.
Štyria ľudia zahynuli a takmer dve desiatky ďalších utrpeli zranenia pri pondelkovom ruskom raketovom útoku na mesto Dnipro v centrálnej časti Ukrajiny. Informoval o tom gubernátor Dnipropetrovskej oblasti Vladyslav Gaivanenko.

„V Dnipre sú už štyria mŕtvi. Úprimnú sústrasť príbuzným,“ uviedol na platforme Telegram s tým, že útok si vyžiadal aj 22 zranených. Miestne úrady zverejnili zábery následkov, na ktorých vidieť zničené autá, budovy s vybitými oknami a zásah záchranných služieb.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Dnipro, ktoré malo pred vojnou takmer milión obyvateľov, leží približne 100 kilometrov od frontovej línie a pravidelne čelí ruskému bombardovaniu. Ruské jednotky, ktoré na Ukrajinu vtrhli vo februári 2022, postupujú v priemyselnej Dnipropetrovskej oblasti a rozširujú kontrolu nad územím v čase, keď Spojené štáty tlačia na Kyjev, aby súhlasil s mierovou dohodou s Moskvou.

Kremeľ v posledných týždňoch zintenzívnil smrteľné útoky na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Washington sa snaží dokončiť mierový plán s Moskvou a Kyjevom. Ukrajinské úrady už skôr v pondelok oznámili, že pri útoku ruského dronu v Sumskej oblasti zahynul 53-ročný civilista.

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
