Ruské sily vykonali ďalších viac ako 60 náletov, ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť jednu riadenú strelu

Ruské sily za uplynulých 24 hodín dostali do 80 bojových akcií so silami Ukrajiny. Na rannom brífingu to oznámil generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.

Podľa neho Rusi tiež podnikli jeden raketový útok, 63 náletov a 64 útokov zo salvových raketometov. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.

V noci ruské sily spustili ďalší raketový a vzdušný útok na Ukrajinu, pričom použili dve riadené strely Ch-59 a jednu balistickú raketu Iskander-M. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť jednu riadenú strelu, no predstavitelia stále zhromažďujú informácie o obetiach a škodách.

Ukrajinské sily zase v stredu vykonali 10 náletov, pričom zasiahli dva ruské delostrelecké systémy, osem koncentrácií ruských vojakov, zbraní a vojenskej techniky a dva ruské systémy protivzdušnej obrany.