Na výročie oslobodenia ostreľovali ruskí vojaci Cherson, zomrel aj jeden civilista (video)

Ruské sily v sobotu zaútočili na ukrajinské mesto Cherson. Zasiahli dom člena rady Chersonskej oblasti.

Tiež zabili jedného muža a dve ženy zranili. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na mieste úrady.

Útok sa pritom odohral v čase výročia oslobodenia Chersonu spod ruskej okupácie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri tejto príležitosti zablahoželal Ukrajincom.

„Celý juh Ukrajiny sa minulý rok dozvedel, že Rusko nikdy nepríde ‛navždy’, bez ohľadu na to, koľkokrát to zopakujú. Pretože Ukrajina sa vždy vráti – vždy! Keď poznáme svoj cieľ. Keď je to spoločný cieľ. Keď sme jednotní. A keď spojíme ostatných okolo ukrajinského cieľa,“ vyhlásil prezident a okrem iného sa poďakoval všetkým, ktorí ochraňujú a bránia životy ľudí v Chersone a na celej Ukrajine.

Kherson is a symbol of heroism and hope. It is a city of our people who have not bowed down to the enemy and inspired all of us and the entire world with their resistance.

Last year, Ukraine’s entire south saw that Russia never comes “forever”, no matter how many times it says… pic.twitter.com/c3U4WjAUFo

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2023