Ruské rušenie ohrozuje lode v Európe. Pobaltské a severské štáty bijú na poplach

Pobrežné štáty Baltského a Severného mora spolu s Islandom adresovali otvorený list medzinárodnému námornému spoločenstvu, v ktorom upozorňujú na rastúce bezpečnostné riziká spôsobené rušením satelitných navigačných systémov. Signatári varujú, že moderná námorná doprava je čoraz viac závislá od satelitných údajov o polohe, čase a navigácii. „Presné a neprerušené fungovanie globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) nie je technickým luxusom, ale kritickou bezpečnostnou požiadavkou,“ uvádza sa v liste zverejnenom na webe britskej vlády.
Štáty zároveň upozorňujú, že v európskych vodách, najmä v regióne Baltského mora, dochádza k čoraz častejšiemu rušeniu spomenutých systémov, ktoré má pôvod v Rusku. „Čelíme novým bezpečnostným situáciám v dôsledku rastúceho rušenia GNSS v európskych vodách. Tieto narušenia znižujú bezpečnosť medzinárodnej lodnej dopravy. Ohrozené sú všetky plavidlá,“ zdôrazňujú signatári. Riziká sa netýkajú len navigácie, ale aj časovej synchronizácie kľúčových systémov, ako je globálny námorný tiesňový a bezpečnostný systém.
Osobitnú pozornosť venuje list aj manipulácii s automatickým identifikačným systémom lodí (AIS), ktorý je nevyhnutný pre koordináciu dopravy a záchranné operácie. „Falšovanie alebo manipulácia s údajmi AIS podkopáva námornú bezpečnosť, zvyšuje riziko nehôd a vážne sťažuje záchranné operácie,“ varujú štáty. Medzinárodné spoločenstvo preto vyzývajú, aby rušenie GNSS a manipuláciu s AIS jasne uznalo ako hrozby pre bezpečnosť a zabezpečilo, že posádky budú schopné bezpečne navigovať aj pri výpadkoch systémov.
Signatári zároveň apelujú na dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva a pravidiel Medzinárodnej námornej organizácie, najmä v súvislosti s narastajúcim využívaním tzv. tieňových flotíl na obchádzanie sankcií. „Udržiavanie dôvery v námornú navigáciu si vyžaduje viac než technológie – vyžaduje si zodpovednosť, transparentnosť a rozhodné kroky,“ uzatvára list, pod ktorý sa podpísali Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.