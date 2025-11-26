Poľsko modernizuje námorníctvo, kupuje tri nové švédske ponorky

Dohoda je súčasťou poľského programu Orka (Kosatka), ktorého cieľom je nahradiť jedinú zastaranú ponorku sovietskej výroby.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Foto:SITA/AP
Poľsko nakúpi od Švédska nové ponorky, ktoré majú posilniť schopnosti námorníctva krajiny v čase rastúcich obáv z ruskej hrozby. Oznámil to v stredu poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Dohoda je súčasťou poľského programu Orka (Kosatka), ktorého cieľom je nahradiť jedinú zastaranú ponorku sovietskej výroby v službách poľského námorníctva tromi úplne novými modelmi s modernou technológiou.

„Švédska ponuka je jediná, ktorá splnila všetky očakávania námorníctva,“ uviedol minister obrany.  Toto rozhodnutie „buduje novú bezpečnostnú architektúru v Baltskom mori,“ dodal.

Poľská ponorka si už roky vyžaduje pravidelné opravy a po jej vyradení by námorníci nemali k dispozícii žiadne plavidlo na výcvik a udržiavanie zručností. Podľa plánu Orka musí byť prvá ponorka dodaná do roku 2030.

Švédska ponuka zahŕňa ponorky triedy A-26 Blekinge, ktoré v súčasnosti vyrába zbrojárska spoločnosť Saab. Súčasťou dohody je aj plán, ako udržať pripravenosť poľských námorníkov v prípade, že jediná prevádzkyschopná poľská ponorka prestane fungovať ešte pred dokončením nových jednotiek. Nové plavidlá budú schopné odpaľovať ľahké aj ťažké torpéda a klásť námorné míny.

