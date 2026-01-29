Ruské dronové útoky zabili na juhu Ukrajiny troch ľudí

Ruské dronové útoky si v noci na štvrtok na juhu Ukrajiny vyžiadali troch mŕtvych a jedného zraneného. Informoval o tom v skorých ranných hodinách gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov.
„Žiaľ, zahynuli dve ženy a jeden muž, ďalší muž utrpel zranenia,“ uviedol na sieti Telegram Fedorov s tým, že útoky zničili domy a spôsobili viaceré požiare. Podrobnosti o rozsahu materiálnych škôd zatiaľ úrady nezverejnili.
Útoky pokračujú
Ukrajina v poslednom období čelí sérii smrtiacich útokov, ktoré okrem obetí na životoch spôsobujú aj rozsiahle výpadky elektriny. Tie krajinu zasahujú uprostred zimy, čo ešte viac komplikuje situáciu civilného obyvateľstva. K útokom dochádza aj napriek úsiliu diplomatov dosiahnuť ukončenie takmer štyri roky trvajúceho konfliktu.
Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by sa ďalšie kolo mierových rokovaní malo uskutočniť v nedeľu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zároveň uviedol, že nadväzujúce rozhovory sú naplánované ešte na tento týždeň a že sa ich „možno“ zúčastnia aj Spojené štáty.
Obetí pribúda
Len v noci z utorka na stredu si ruské útoky na Ukrajine vyžiadali najmenej 16 obetí, uviedli ukrajinské úrady. Šesť ľudí zahynulo po tom, čo ruské drony v utorok zasiahli osobný vlak na východe krajiny.
Boje a letecké útoky tak pokračujú aj v čase, keď sa zvyšuje medzinárodný tlak na obnovenie diplomatických rokovaní a hľadanie cesty k ukončeniu vojny.