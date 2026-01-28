Kyjev si predvolal maďarského veľvyslanca pre obvinenia z ovplyvňovania volieb

Ukrajina si v stredu predvolala maďarského veľvyslanca po tom, čo maďarský premiér Viktor Orbán obvinil ukrajinských politikov zo šírenia negatívnych odkazov o jeho vláde s cieľom ovplyvniť nadchádzajúce parlamentné voľby v Maďarsku.
Vzťahy medzi oboma susednými krajinami sú dlhodobo napäté najmä pre proruské postoje Viktora Orbána, ale v posledných týždňoch sa ešte viac zhoršili. Maďarský premiér pred aprílovými voľbami pritvrdil vo svojej rétorike voči Ukrajine, pričom obvinenia z údajného zasahovania do vnútropolitických záležitostí Budapešti posunuli spor na novú úroveň.
Vraj urážali
Orbán v pondelok vyhlásil, že ukrajinskí politici vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského vysielali „urážlivé“ a výhražné odkazy namierené proti jeho vláde s cieľom ovplyvniť volebný výsledok. Zároveň oznámil, že si na protest predvolá ukrajinského veľvyslanca.
Na tento krok reagoval Kyjev recipročným opatrením. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v stredu potvrdilo, že na rezort bol predvolaný maďarský veľvyslanec Antal Heizer.
„Dňa 28. januára bol maďarský veľvyslanec na Ukrajine Antal Heizer predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny, kde sme mu vyjadrili dôrazný protest v súvislosti s nedávnymi nepravdivými vyhláseniami maďarského vedenia, podľa ktorých Ukrajina zasahuje do priebehu maďarských parlamentných volieb,“ uviedol ukrajinský rezort diplomacie.
Malé Moskvy
Kyjev zároveň Budapešť vyzval, aby upustila od konfrontačnej rétoriky. „Maďarskú stranu sme vyzvali, aby zastavila agresívnu protiukrajinskú rétoriku, aby sa predišlo negatívnym dôsledkom pre vzťahy medzi oboma susednými krajinami,“ dodalo ministerstvo.
Napätie ešte viac podnietili nedávne vyjadrenia prezidenta Volodymyra Zelenského na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.
Hoci menovite Orbána nespomenul, odkázal, že „každý ‚víťaz‘ (victor), ktorý žije z európskych peňazí a zároveň sa snaží predať európske záujmy, si zaslúži poriadnu facku“ a že európske hlavné mestá by sa nemali stať „malými Moskvami“.
Ukrajina podala žiadosť o vstup do Európskej únie krátko po ruskej invázii vo februári 2022, proces prístupových rokovaní však opakovane blokuje Maďarsko prostredníctvom práva veta.
Maďarská vláda navyše tento týždeň oznámila spustenie občianskej petície, ktorej cieľom je zabrániť ďalšej finančnej pomoci Európskej únie pre Ukrajinu.