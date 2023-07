Ruské bojové lietadlo Su-25 sa počas výcvikovej misie zrútilo do mora v blízkosti preplnenej pláže

Ruské bojové lietadlo sa v pondelok počas výcvikovej misie na juhu krajiny zrútilo do mora. Pilota však zachránili. Informovali o tom ruské úrady.

Regionálna administratíva Krasnodarského kraja uviedla, že stroj Su-25, ktorý je určený na poskytovanie priamej leteckej podpory, spadol do Azovského mora. Administratíva dodala, že pilot sa katapultoval a do bezpečia ho dostali záchranné tímy. Ruské médiá zverejnili videozáznam lietadla padajúceho do mora v blízkosti zaplnenej pláže.

Su-25 je dvojmotorové útočné lietadlo, ktoré od 80. rokov minulého storočia používali sovietske a teraz slúži ruským vzdušným silám. Tieto stroje ruská armáda často nasadzuje do bojov na Ukrajine.